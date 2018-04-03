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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cinsel saldırı iddiası - ADANA

Cinsel saldırı iddiası - ADANA

- Zanlının adliyeden çıkartılması - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Zanlının araçla götürülmesi Adana 'da cinsel saldırı iddiasıADANA (AA) - Adana 'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, üç çocuk annesi D.B, cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi S.B'nin önceki akşam zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.B'yi evinde yakaladı.Emniyete götürülen zanlı, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklandı.

Polis Aracı Harekete Geç Nitelik Polis Ekipleri Saldırı 

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