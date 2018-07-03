Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
'Cinsel istismarı çocuklarınıza anlatın'

'Cinsel istismarı çocuklarınıza anlatın'

Eğitimden detaylar

Cinsel İstismar Çocuk İstismarı Konferans Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Yaprak Özkoşar ile röp.

( KOCAELİ - ÖZEL - HD) "Cinsel istismarı çocuklarınıza anlatın"- Özel gereksinimli çocukların aileleri cinsel istismar konusunda bilgilendirildi KOCAELİ

- Türkiye'de son günlerde tekrar gündeme gelen çocuklara cinsel istismar olaylarına yönelik olarak özel gereksinimli çocukların aileleri, istismarın tespiti, önlenmesi ve çocukların korunması hakkında bilgilendirildi. Uzmanlar cinsel istismar konusunun çocuklar ile konuşulması gerektiğini belirtti.
Son günlerde sıkça artan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları nedeniyle, Kocaeli’nin Başiskele bulunan ve Avrupa’nın en iyi özel eğitim kurumları arasında gösterilen Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’de ailelere bilgiler verildi.
Özel çocuk aileleri istismarın tespiti, önlenmesi ve çocukların korunmasına yönelik seminer verildi.
Seminerde ailelerin cinsel istismar konusunu çocukları ile konuşmaları ve bu konu hakkında çocuklarını eğitmeleri tavsiye edildi. "Konuşmaya bile çekindiğimiz bu şeyleri küçük bedenler yaşamasın" Konu ile ilgili açıklamalar yapan Uzman Klinik Psikoloğu Yaprak Özkoşar, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Eylül isimli çocuğumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Şu anda da Ağrı’da Leyla ile ilgili haberleri de endişe ile izliyoruz. İlk önce toplum olarak çocuk istismarını nasıl bitirebiliriz ve sonrasında istismara nasıl engel olabiliriz bunu öğrenmemiz lazım. Kurumumuzda çocuk istismarı ile ilgili konferanslar düzenliyoruz. Ailelerimiz de bu konuda bilgilendiriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza da derslerde bu konu ile ilgili eğitimler vermekteyiz. Anne ve babalara benim tavsiyem bu konuyu çocukları ile konuşmaları ve çocuklarını eğitmeleri. Çünkü konuşmaya bile çekindiğimiz bu şeyleri küçük bedenler yaşamasın. Biz eğitimciler olarak okullarda ailelerimizde evlerde çocuklarına hayvan sevgisini aşılamayız. Neden çocuğumuza hayvan sevgimizi aşılamalıyız? Çünkü hayvana zarar veren bir insan rahatça bir insana da zara verebilir” dedi.
(UK-RFK-
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı