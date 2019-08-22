Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cinsel istismarcı yakalandı Haberi

Cinsel istismarcı yakalandı Haberi

ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEN ÇIKARTILMASI

Cinsel İlişki Cinsel İstismar Çocuk İstismarı Harekete Geç Çocuk Kaçırma 

-ŞÜPHELİNİN TESPİT EDİLDİĞİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

( BARTIN )- Bartın’da cinsel istismar iddiasına tutuklama- Adres sorma bahanesi ile yaklaştığı çocuğa cinsel istismarda bulundu BARTIN

- Bartın’da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre Bartın’ın Demirciler Mahallesi’nde 8 yaşındaki çocuğa adres sorma bahanesi ile yaklaşan E.O. çocuğa cinsel istismarda bulundu. Durumu öğrenen ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler E.O.’yu kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer yandan şüphelinin çeşitli illerde küçük yaşta çocuk kaçırma, küçük yaşta çocukla cinsel ilişki, çocuk istismarı konularında sabıkasının olduğu öğrenildi. (AY-OA-
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı