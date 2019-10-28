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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

ZANLININ ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

( BURSA ) BURSA

Cinsel İstismar Akalan Hapis Cezası Trol 


- Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesindeki bağ evinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin kimlik kontrolünde, 4 yıldır arandığını tespit etti. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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