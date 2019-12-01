Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Cinsel istismar mağduru kızın ailesi İHA’ya konuştu

Cinsel istismar mağduru kızın ailesi İHA’ya konuştu

KIZIN ANNE VE ABİSİNİN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ

Psikoloji Cinsel İstismar Kız Çocuğu Uyku Düzeni 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin bir süre sonra serbest kalması nedeniyle aile yakınları tepki gösterdi. Malkara ilçesine bağlı bir mahallede yaklaşık bir buçuk ay önce 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir şahıs tutuklanarak, cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren kızın ailesi, yaşadığı zor durumu İHA’ya anlattı. Cinsel istismar mağduru kızın annesi E.S. “Biz bu adamın serbest kalmasından çok rahatsızız. Kızım tacize uğradığı için aile olarak huzurumuz kaçtı. Bu olay, kızımın psikolojisini ve eğitimini etkiledi. Okuluna gitmek istemiyor, isteksiz gidiyor. Evde uyku düzenimiz kalmadı. Moral olarak perişan durumdayız. Biz hakkımızı savunmak istiyoruz” diye konuştu.
Kızın ağabeyi R.S. ise, “Bu adamın serbest kalmasını kabul etmiyoruz. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı