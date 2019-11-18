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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cinsel gücü arttırıcı çikolata operasyonu İzle

Cinsel gücü arttırıcı çikolata operasyonu İzle

Polisin depoya girmesi

Polis Çerikli Harekete Geç 

-Depoda arama yapması
-Cinsel içerikli ürünlerin bulması

( ADANA )- Adana'da bir depoda sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adeta hap ve sprey ele geçirildi ADANA

- Adana'da bir depoya yapılan baskında sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir depoda sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı çikolata bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine polis merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesindeki depoya baskın yaptı. Depoda, cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçen ürünler imha edildi.
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