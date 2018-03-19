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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cinnet getiren sürücü, dehşet saçtı

Cinnet getiren sürücü, dehşet saçtı

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-Şahsın araçla çarpması
-Yaşanan tartışma
-Hasar gören araçlar

( İSTANBUL )- Park halindeki araçlara çarpan sürücünün o anları, kameralara yansıdı İSTANBUL

- İstanbul'da cinnet getiren bir sürücü, dehşet saçtı. Lüks sitenin içerisinde park halinde bulunan araçlara ardı ardına çarpan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzleyenleri hayrete düşüren görüntüler iddiaya göre İstanbul'da lüks bir sitede kaydedildi. Cinnet getirdiği iddia edilen bir sürücü, kullandığı kamyonetle park halindeki araçlara çarpmaya başladı.
Birçok araca hasar veren sürücü, çevrede büyük paniğe neden oldu. Evlerinden inen vatandaşlar, hasar gören araçlarının başına koştu. Bazı vatandaşlar da araçlara hasar vermeye devam eden sürücüyü engellemeye çalıştı. Ancak kamyonetinden inmeyen sürücü, bir vatandaşın engellemesine rağmen başka bir lüks araca çarptı. Sürücü çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (ÖFA
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