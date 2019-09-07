Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı - İZMİR

Cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı - İZMİR

- Cinnet getiren kişinin ambulansa bindirilmesi İzmir 'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde cinnet getiren kişi kardeşlerini bıçakla rehin aldı.Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde bulunan down sendromlu kardeşi Hünkar B. ve Ezel B.'yi rehin aldı.Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Odasının kapısını kilitleyerek içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen Pakize B. polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.Pakize B. ve kardeşleri, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekibi Rehin Polis Ekipleri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı