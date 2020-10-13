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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Cinnet getiren genç mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Cinnet getiren genç mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Olay yerinden detay

Polis Rehin Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Mahalleliden detay
-Polis ekiplerinden detay
-Gencin gözaltına alınışı
-Diğer detaylar

( SİVAS )-Sivas’ta ailevi sorunları nedeniyle cinnet getiren genç kendini eve kilitledi, genç adam 2 saat sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı SİVAS

- Sivas’ta ailevi sorunları nedeniyle cinnet getiren genç, kendini eve kilitledi, genç adam 2 saat sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Edinilen bilgilere göre olay Seyrantepe Mahallesi 16.sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ailevi sorunları olan F.K. (24) evinin girişinde sandalye yakarak cinnet getirdi. Genç adamı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden genç adam daha sonra evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan genç eline ne geçtiyse pencere atarak kırdı. Mahalleliye korku dolu saatler yaşatan genç bir süre sonra babası M.K.'dan da para istedi. Babasından karşılık bulunmayan genç adamın yanına daha sonra akrabası olan H.K. girdi. H.K.’nın ikna çabalarına rağmen genç ikna olmayınca bu seferde akrabasını rehin aldı. Yaklaşık 2 saat sonra genç adam polis ekiplerinin eve girmesiyle gözaltına alındı. Genç adam ifadesi alınmak üzere ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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