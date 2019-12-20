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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Cinnet getiren baba 3 oğlunu silahla vurdu

Cinnet getiren baba 3 oğlunu silahla vurdu

-Olay yeri genel görüntü ve olay yerinde polis ekipleri

Hastane Olay Yeri İnceleme Devlet Hastanesi Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

--Olay yerinde olay yeri bandı ve olay yeri inceleme ekipleri araştırma yapıyor
--Olay yerine gelen kavga eden kardeşlerin yakınları
--Üç kardeşten birinin öldüğü hastane önü
--Hastane önünde polis ekipleri

( OSMANİYE )- Babası tarafından vurulan üç kardeşten biri öldü diğer ikisi yaralı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir kişi, tartıştığı 3 oğlunu silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2 kardeş yaralandı, baba ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi kuzey çevre yolu üzerindeki bir oto kurtarma işletmesinde meydana geldi. İş yerine gelen A.Ç. ile oğulları İ.Ç, H.Ç . ve M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından baba A.Ç. tabanca ile oğullarının üzerine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Babalarının silahından çıkan kurşunla yaralandığı tespit edilen üç kardeş ambulanslar ile Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba A.Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulans ile Osmaniye’de ki özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osmaniye devlet hastanesine kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.Ç ve M.Ç’nin tedavileri sürüyor. Polis hastane önünde ve olayın yaşandığı işyerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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