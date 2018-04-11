Cinnet getiren adam, pompalı tüfekle etrafa ve polislere ateş etti

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( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Fatih Mahallesin de ikamet eden Tahir Taşyurdu (38) isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip elindeki av tüfeğiyle evinde rastgele ateş açmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. POLİS ARAÇLARINA ATEŞ AÇTI Ekiplerin geldiğini gören Tahir Taşyurdu (38) Polis araçlarına ates etti. İsabet alan araçların içinde bulunan Polis ekipleri telsizle olay yerine Özel Harekât Polisi çağırdı. Özel Harekât Polisleriyle birlikte olay yerine gelen Pazarcık Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu zanlıyı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Emniyet Müdürü'nün ikna edemediği Tahir Taşyurdu'na (38) arkasından yaklaşan Özel Harekat Polisleri operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi. Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan Tahir Taşyurdu (38) zırhlı araca bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

