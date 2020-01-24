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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir

Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde yoğun tedbir

hastane çalışanlarının maskeli gezmesi

Domuz Gribi Hastalık Hastane Karantina Sağlık Ekipleri 

-hastane

( İSTANBUL )- Hastane çalışanları maskeyle geziyor İSTANBUL

- İstanbul’da domuz gribi şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinde acil bölümüne alınan Çinli turist ve eşi, Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane çalışanlarının maske takarak hastanede gezdiği görüldü.
İstanbul’da Çinli turist ve eşi, domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personellerin özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

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