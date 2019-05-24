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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çinli taksiciden örnek davranış - 10 aylık bebeğini döven anneyi polise ihbar etti

- Çinli taksiciden örnek davranış - 10 aylık bebeğini döven anneyi polise ihbar etti

Kadının takside bebeğini darp etmesi

Taksi Şoförü Acımasız Dövme Kamera Güvenlik Kamerası 

-Detay

( SİCHUAN ) - Çinli taksiciden örnek davranış- 10 aylık bebeğini döven anneyi polise ihbar etti SİCHUAN

- Çin’de yaşanan olayda, 10 aylık bebeğini döven anneye seyirci kalmayan taksi şoförü anneyi karakola götürdü. Çin’in Siçuan eyaletinde bir taksi şoförünün 10 aylık bebeğin annesi tarafından darp edilmesine sessiz kalmaması takdir topladı. Bir kadın, bindiği takside 10 aylık bebeğini acımasızca dövmeye başladı.
Bu anlar taksi içindeki güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenirken, yaşanan içler acısı duruma seyirci kalmayan taksi şoförü kadını karakola götürdü. Bebek karakolda koruma altına alınırken, kadının eşine ait bilgileri polise vermesinin ardından eşinin karakola gelerek bebeği aldığı öğrenildi.
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