Çinli kadının çantasını çalan motosikletli kapkaççılar kamerada İzle

-Kapkaç anları

-Kapkaça uğrayan kadının sürüklenerek yola düşmesi

-Zanlıların adliyeye sevk edilişi



( İSTANBUL )- Çinli kadın yerde metrelerce sürüklendi İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda, yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadının arkasından yaklaşan motosikletli kapkaççılar,çantasını alıp kaçtı. Zanlıların çantayı çalıp kaçarken kadının yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Alınan bilgiye göre, 2 Kasım Cuma günü Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde yürüyen Çin uyruklu bir kadının arkasından motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının çantasını alarak kaçmaya başladı.

Kaçarken çantasını bırakmak istemeyen talihsiz kadın, yolda metrelerce süre sürüklenirken, zanlılar arkalarına bakmadan kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda kapkaç yapan şahısların M.K. ve İ.Ö. adlı kişiler olduğunu tespit etti. 5 Kasım’da yapılan operasyonda yakalanan kapkaç zanlıları İ.Ö. ve M.K., gözaltın a alındı. Çaldıkları içerinde bulunan parayı harcadıkları ileri sürülen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Kasım Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan zanlılar tarafından kadının çantasının çalınıp kaçarken yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kadına yaklaşan motosikletli zanlıların cep telefonu alıp kaçarken, kadını sürükledikleri görülüyor. Bu arada kadının olduğu düşünülen küçük bir kız da korku içinde olay yerinden uzaklaşıyor. Kadının çalınan çantasının içerisinde parası ve telefonu olduğu öğrenildi.

