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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- Çinli Kadın Buldozer Kepçesiyle Kumla Beraber Kamyona Boşaltıldı İzle

- Çinli Kadın Buldozer Kepçesiyle Kumla Beraber Kamyona Boşaltıldı İzle

olay anı

( PEKİN ) - Çinli kadın buldozer kepçesiyle kumla beraber kamyona boşaltıldı PEKİN

Hastane İş Makinesi Kamera Güvenlik Kamerası Kadın Hasta 


- Çin’de akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir inşaat sahasındaki kadın görevli, kendisini fark etmeyen operatörün hışmına uğradı. Hareket eden iş makinesinin kepçe kısmına düşen kadın, ardından da toplanan kumla beraber kamyona boşaltıldı. Bu inanılmaz anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, olay, beline kadar kuma gömülen kadının yardım çığlığıyla ortaya çıktı. Hemen kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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