- Çinli Kadın Buldozer Kepçesiyle Kumla Beraber Kamyona Boşaltıldı İzle



- Çin’de akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir inşaat sahasındaki kadın görevli, kendisini fark etmeyen operatörün hışmına uğradı. Hareket eden iş makinesinin kepçe kısmına düşen kadın, ardından da toplanan kumla beraber kamyona boşaltıldı. Bu inanılmaz anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, olay, beline kadar kuma gömülen kadının yardım çığlığıyla ortaya çıktı. Hemen kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

