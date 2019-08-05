Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çinli Ji Wang Bolu’ya gelin oldu

Çinli Ji Wang Bolu’ya gelin oldu

- ÇİFTİN NİKAHININ KIYILMASI

Evlilik Cüzdanı Görece Cüzdan Oyun Havası Nikah Töreni 

-- DÜĞÜN
-- GELİNİN EL ÖPMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da Ahmet Serhat Süngü(24) isimli genç, üniversiteden mezun olduktan sonra dil öğrenmek gittiği Çin’de tanıştığı Ji Wang (24) ile dünayevine girdi. Türk adetlerine göre yapılan düğünde, Ji Wang eşiyle oyun havası eşliğinde oynadı. Bolu’da ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Serhat Süngü isimli genç, 2 yıl önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin’e gitti. Süngü, Çin’de bir restoranda yemek yediği sırada aynı restoranda bulunan Ji Wang ile tanışarak arkadaş oldu. 1 yıldan fazla arkadaşlık yapan Wang ile Süngü, birbirlerine aşık olarak evlenmeye karar verdi. Türkiye’de evlilik işlemleri tamamlanan Wang ile Süngü’nün, Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda nikahlar kıyıldı. Wang’ın ailesinin katılamadığı nikah töreninde, nikah memurunun soruları tercüman aracılığıyla Türkçe’ye çevrilerek aktarıldı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını alan Wang, Süngü’nün annesinin elini öptü. Nikah işleminin ardından Ahmet Serhat Süngü, “1 yılı aşkın Çin'de birlikteliğimiz oldu. Daha sonra bugün bu birlikteliğimizi evlilikle perçinledik. Şu an için Türkiye'de yaşayacağız. Daha sonrası için Çin'de mi olur, Türkiye'de mi olur; bilmiyoruz. Yaşayıp, göreceğiz” dedi.
Çin'deki düğün adetlerini anlatan Wang ise, "Çin'de kız almaya gidildiği zaman kapıda çok para vermek gerekiyor. Kapının açılması için çok fazla para verilmesi gerekiyor. Evlenmeden önce çok fazla misafir gelir, onları ağırlarsın. Bizim aile bağlarımız geleneklerimiz Türkiye ile çok benziyor” şeklinde konuştu.
Nikahın ardından akşam saatlerinde çiftin düğünü Karaçayır Parkı’nda yapıldı. Müzik eşliğinde düğün alanına gelen çift dans ettikten sonra oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendiler.
İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı