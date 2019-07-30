Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Çinli çiftçi ülkenin kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle 350 kiloluk davul yaptı

- Çinli çiftçi ülkenin kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle 350 kiloluk davul yaptı

Davul detayı

Naat Gesi 

-Gao Xianyue’nin detayları
-Gao’nun fotoğrafları
-Davulun fotoğrafları

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’in Ningksia Huy Özerk bölgesinde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Gao Xianyue, ülkenin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü nedeniyle 350 kilo ağırlığında davul yaptı. Çin’in Ningksia Huy Özerk bölgesinde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Gao Xianyue, ülkesine olan sevgisini zanaatıyla buluşturdu. Gao, Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde 350 kilo ağırlığında ve 2,3 metre yüksekliğinde bir davul yaptı. Gao Xianyue, davulu Çin’in Siçuan bölgesinden gelen özel bir tahtayla ve Ningksia Huy bölgesinden öküz derisiyle yaptığını söyledi.

Köyün marangozu olan Gao, devasa davulunu bitirebilmek için yaklaşık 10 ayını harcamış. Davul yapmanın usulünü babasından öğrendiğini ifade eden Gao, ülkesine olan minnetini ve memnuniyetini ifade etmek için bu özel yolu seçtiğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı