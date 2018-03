Çini sanatçısı toprağı modern tasarımlarla buluşturuyor

-Çalışmasından detay

Sanat sokağının minik öğrencisi

Genel ve detay



- Hatice Şehnaz Baykal: "Yaptığımız sırlı bir iş, son aşamada sırlama yapıldığında sonuç olarak ne çıkacağı sürpriz olur" dedi.

Hatice Şehnaz Baykal, Osmanlıdan bu yana devam eden geleneksel Türk sanatı çiniyi ustalıkla icra ederek bu sanata yeni bir boyut kazandırıyor. Hem usta hem sanatçı olarak topraktan fırına kadar çinideki aşamaları aktaran Baykal, ateş, toprak ve suyun güzel buluşmasından ortaya çıkan ve bisküvi denen objeleri sanat eserlerine dönüştürüyor. 20 yıldır çini yaptığını söyleyen Baykal, 11 aşamadan yani 11 elden geçen çininin son aşamasında boya işlemini yaptıklarını dile getirdi. Çini yapımında yeni başlayanların boyama tekniklerine alışana kadar ufak hatalar yapabildiklerini ve bunun fırınlanma işleminde sırlandıktan sonra ortaya çıktığını vurgulayarak "Yaptığımız sırlı bir iş, son aşamada sırlama yapıldığında sonuç olarak ne çıkacağı sürpriz olur" şeklinde konuştu.

Büyük bir heyecan ve özveriyle işini yaptığını ifade eden Baykal, 1200 yıllık tarihi olan bir sanatı devam ettirerek eskiyle yeniyi yorumladığını, zaanatına sanat kattığını kaydetti.

Çeşitli konferanslara, eğitimlere ve workshoplara katılan Baykal, Kore Büyükelçiliğinde "Hamdım, Piştim, Yandım" sergisini açarak bu kültürü ve sanatı tanıtacak. Bursa'da 10 camiye iç tasarım olarak çini yapacaklarını söyleyen Baykal, çiniyi hayatın her alanında desen olarak kullanılabileceğini çini sanatının çok emekli bir iş olduğunu anlattı. Baykal, "Sanatçıyım diyebilmeniz için kendinizden bir şeyler katmalısınız, sadece geleneksel desenleri çalışırsanız zaanatkar olursunuz. Ben moda tasarımcısı olduğum için geleneksel motiflerle yeni motifleri yorumlayarak sanatımı icraa ediyorum. Ama öğrenmenin yaşı yok. Öğrencilerimden de yeni şeyler öğreniyorum çünkü herkesin hayal gücü ve sanat dünyası çok farklı bu anlamda hala öğreniyorum" diye konuştu.

Her desenin bir anlamı var Çinide her motifin her desenin bir anlamı olduğunu kaydeden Baykal, lalenin dik duruşundan dolayı Allah'ı temsil ettiğini, gülün Peygamberimizin temsili olduğunu ve yelken desenlerinin de eskiden gemiyle savaşa giden askerlerin eşleri tarafından bu şekilde tasvir ettiklerini açıkladı.

Sanat Sokağının minik öğrencisi Piri Reis İlkokulu'na giden 8 yaşındaki Bilge Kağan Şahin, iki aydır gittiği resim kursunda yağlı boya tabloları yapıyor. Sanat sokağının en küçük öğrencisi olan Bilge Kağan, yeteneği karşısında yaptığı resimleri gören herkesi şaşırtıyor. Pastel boya, yağlı boya ve sulu boya teknikleriyle resimler yapan küçük ressamın tabloları oldukça beğeniliyor. Tuana Resim Atölyesi Sanatçısı İclal Alkaç, çocuklara verdiği eğitimin yetişkinlere göre farklı olduğunu ifade ederek "Çocuklarla resim eğitimi yetişkinlerden çok farklı. Onların hayal dünyasına müdahale edemezsiniz. Görsel olarak çocuklar her şeyi görüp anlamlandırabiliyor ancak her şeyi resmedemezler çünkü motor kaslarının gelişimi tam gelişmemiştir. 6 yaşındaki çocuklara eğitim veriyorum 6 yıldır buradayım. Sayısız küçük öğrencim oldu. Onlara sayısız sergi açtık. 23 Nisanlarda sergilerimiz oldu. Bu yıl sene sonunda sergi açacağız. 100 civarı çocuk eserlerinden oluşan bir sergi olacak" diye konuştu.