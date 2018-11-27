-Tarihi mozaiklerin paketlenmesi

-Uçağa nakledilmesi

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( İSTANBUL ) "Çingene Kızı Mozaiği" Türkiye’ye böyle getirildi- Titizlilikle paketlenen tarihi mozaiğin tüm yolculuğu kamerada İSTANBUL



- "Çingene Kızı Mozaiği"nin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğunun tüm anları kameralara yansıdı. Tarihi mozaiğin Amerika’dan nakliye edilerek uçağa taşınması ve Türkiye’ye getirilişine ilişkin tüm anlar kameralara yansıdı. Türkiye’nin tarihi mirası Zeugma Mozaikleri’nin arasında bulunan ve milattan önce ikinci yüz yıldan günümüze kalan Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik parçaları, Türk Hava Yolları’nın TK6 sefer sayılı uçağı ile saat 17.30’da Chicago-İstanbul uçuşuyla Türkiye’ye getirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun süren çabaları sonunda Türkiye’ye getirilen tarihi mozaiğin yolculuğuna ilişkin tüm anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan tarihi mozaiklerin titizlilikle paketlendiği görülüyor. Paketlenen mozaiklerin aynı titizlilikle Chicago’dan uçağa nakliyesi ve Atatürk Havalimanı’nda uçaktan indirilişi görülüyor.

