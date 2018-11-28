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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çingene Kız mozaiğinin kayıp parçaları 58 yıl sonra Gaziantep’te

Çingene Kız mozaiğinin kayıp parçaları 58 yıl sonra Gaziantep’te

Uçaktan görüntü

Diplomat Çingene Yurt Dışı Roma Dönemi Anavatan 

-Uçaktan indirilmesi
-Fatma Şahin'in açıklamaları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- ABD'den dün Türkiye'ye getirilen ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçaları Gaziantep’e getirildi.
1960'lı yıllardan bu yana ABD’de bulunan mozaiğin kayıp parçaları 58 yıl sonra yuvasına döndü. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi sınırlarındaki 20 bin dönüm arazi üzerine kurulu Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında çıkarılan ve şehrin önemli simgelerinden biri haline gelen ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin yıllar önce yurt dışına kaçırılan kayıp parçaları, uzun bir aradan sonra evine döndü. THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'e ulaşan parçalar havaalanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı. Özel kutularla paketlenmiş halde titizlikle uçaktan indirilen parçalar Çingene Kız mozaiğiyle birleştirilmek üzere Zeugma Mozaik Müzesine götürüldü. Ayrıca ABD’den getirilen parçaların 8 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla yapılacak özel bir lansmanla görücüye çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 50 yıllık hasretin bittiğini söyleyerek,” Çok mutluyuz çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, 50 yıllık hasret bitti, çingene kızı ailesine kavuşuyor. Bu bakımdan bugün şehrimiz, ülkemiz nasıl önemli bir başlangıcı hep beraber yaptığımıza şahidiz. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama en önemli kısmı lobi kısmıydı. İşin birebir takip edilmesiydi. Amerika gezimizde, siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun dedik, dünyanın en güzel eserinin, roma döneminin en güzel eserlerinin anavatına dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik ve teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kurula çok teşekkür ediyorum. Bize düşen şey bu eserlerin kendi anavatına dönmesini sağlamaktı bugün bunu başardık+ dedi.
Öte yandan yaklaşık 3 yıl süren diplomatik ilişkilerin ardından Çingene Kızı'nın 12 eksik parçası anavatanına kavuşmuş oldu. (AKG-SD-
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