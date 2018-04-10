-Yapılan hizmetler



( AFRİN ) - Cinderis'te halka sağlık hizmetleri verilmeye devam ediyor AFRİN



- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı Cinderis'te hayat normale dönüyor, halka sağlık hizmeti veriliyor. Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin ve Cinderis’te hayat normale dönmeye devam ediyor. Bir yandan insanı yardım devam ederken, diğer yandan sağlık alanında verilen hizmetler de yerlilere destek olmaya devam ediyor. Türk askeri, Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu çocuk, yaşlı demeden titizlikle Cinderis halkıyla ilgileniyor, yaralarına merhem oluyor.

