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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi

Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi

- Patlayıcının kontrollü imhasıANKARA (AA) - Afrin 'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı. Afrin 'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye göre, Cinderes beldesinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Trol 

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