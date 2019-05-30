Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çince eğitimlerini tamamlayan polisler sertifika aldı Haberi

Çince eğitimlerini tamamlayan polisler sertifika aldı Haberi

Sertifika töreninden görüntü

Polis Diyalog Mezuniyet 

-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner’den görüntü
-Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu’ndan görüntü
-Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wenhong Li ve Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’den görüntü
-Kursu başarıyla tamamlayan polislerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Çin’den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmek için Çin Başkonsolosluğuyla yapılan anlaşma çerçevesinde dil eğitimini tamamlayan 8 polise sertifikaları verildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Turizm Şube ile İstanbul Havalimanı Şube müdürlüklerine mensup 8 polis, Çin’den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmek için Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan Çince dil eğitimini tamamlayarak sertifika aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol kapsamında, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Turizm Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan “Çince Eğitim Kursu” sona erdi. Türk polisinin, Çin’den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmesi için Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan Çince eğitim kursunu tamamlayan 8 polis, dün sertifikalarını alarak göreve başladı.
Turizm Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet ve sertifika törenine, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu, Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wenhong Li ve Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei katıldı.
Törende, Çin’den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmek için başlatılan kursu başarıyla tamamlayan 8 polise sertifikaları verildi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı