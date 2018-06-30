Cinayetten tutuklusu cezaevinden izinle çıkarak silahla adam yaraladı



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cinayetten tutuklu bir şahıs, cezaevinden izinle dışarı çıktıktan sonra silahla bir taksiciyi yaraladı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, 28 Haziran günü İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.C. (43) adlı taksi sürücüsü, aracına aldığı N.G.Ö.(33) adlı kadın ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında taksinin yanına gelen koyu renkli bir başka araçtan inen G.Ç. (35), taksinin dışından silahla iki el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, taksinin camını parçalayarak taksi sürücüsünü ayağından yaraladı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verirken, taksici ile tartışan kadının da bindiği koyu renkli araç hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli G.Ç. ve N.G.Ö. olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardı harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şahıslar bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların İstanbul’da oldukları tespit edildi. İki şahısta Maltepe’de saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Kocaeli Emniyetine getirilen şüpheli N.G.Ö.’nün taksici N.C. ile arasında 40 bin liralık alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden G.Ç.'nin 11 yıldır cezaevinde yattığı ve izinle dışarıda olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında suçlamaları birbirine attı. İfadeleri alınan şüpheliler Kocaeli Adliye’sine sevk edildi.

