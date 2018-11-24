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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cinayetlerin azmettiricisi kayınbirader çıktı Haberi

Cinayetlerin azmettiricisi kayınbirader çıktı Haberi

Zanlıların adliyeye çıkartılması

Ayetler İsaf Kayınbirader Cinayet 

-ARŞİV-
-Olay yerinden görüntüler
-Cenazelerin çıkartılması
-Fotoğraflar

( SİVAS )- Sivas’ta Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait misafirhanede işlenen cinayetlerin zanlısı ve azmettiricisi hakim karşısına çıktı SİVAS

- Sivas’ta Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait misafir hanede işlenen cinayetlerin zanlısı ve azmettiricisi hakim karşısında. Sivas’ta iki gün önce gece yarısı Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde çalışan garsonlardan Alpaslan Kepenek (44)tartıştığı aşçı Özal Kızak (34) ve fırın ustası Mustafa Tutuş’u (39) tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Her iki kişi de olay yerinde hayatlarını kaybederken Alparslan Kepenek olaydan 15 saat sonra dağlık alanda ele geçirildi. Alparslan Kepenek Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde cinayeti “namus” için işlediğini belirtirken silahı boşandığı eski eşinin kardeşi Tanju Ç.’den aldığını ve olayı birlikte planladıklarını söyledi.

Bunun üzerine Tanju Ç.’de gözaltına alındı. Cinayetin zanlısı Alparslan Kepenek ve azmettirdiği ileri sürülen Tanju Ç. Polis ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün Sivas Adliyesi’ne götürülerek hakim karşısına çıkartıldı.
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