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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cinayetle sonuçlanan kaynana-damat aşkına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Cinayetle sonuçlanan kaynana-damat aşkına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Cep telefonu görüntüsü

Sosyal Medya Yasak Aşk Dava Dosyası Yaralama Suçu Cep Telefonu 

-Olay sonrası yaşananlar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te kaynanasıyla ilişki yaşamaya başlayan şahıs, eşinin dayısını sokak ortasında öldürdü. Cinayete tanıklık eden bir vatandaş ise cinayet sonrası yaşananları cep telefonu ile kaydetti.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre, Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden kaynanası Yeter B. ile yasak aşk yaşamaya başladı.
Yeter B.'nin oğlu Serdar B., annesi ile eniştesinin ilişki yaşadığından şüphelenerek ikiliyi takibe aldı. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki yazışmalarından durumu anlayan Serdar B., annesi ile eniştesini öldürmekle tehdit etti. Ölüm tehdidinin ardından evden kaçan damat, bir süre sonra evine geri döndü. Eniştesinin eve geri döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte eniştesinin evinin önüne gitti. Serdar İ. ile eniştesinin babası Kasım İ.'yi araba yıkarken gören Serdar B., ikiliye burada saldırdı. Çıkan arbedede silahına sarılan Serdar İ., eşinin dayısı Yusuf T.'yi vurarak öldürdü. Bir vatandaş olanları cep telefonuyla kaydetti Olaya tanıklık eden bir vatandaş, olay sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, Yusuf T. ile S.B.'nin yerde yattığı görülüyor. Çevreden çığlık sesleri duyulurken Serdar İ. ve babası Kasım İ., evlerine giriyor. Olay sonrası yakalanan Serdar İ. hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise yaralama suçundan dava açıldı.
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