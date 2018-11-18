Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Cinayeti zevkten işledim diyen şahıs tutuklandı

Cinayeti zevkten işledim diyen şahıs tutuklandı

Arşiv görüntüler

( BURSA ) - Cinayeti Zevktem işledim diyen şahıs tutuklandı! BURSA

Adli Kontrol Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı Basın Mensupları 


- Bursa İnegöl'de silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden birinin, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.
İki şahıs geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliye çıkartıldı. Savcılığın talimatıyla zanlıların adliyeye çıkartılmasında basının görüntü alınmasına izin verilmedi. Yaklaşık 7 saat süren ifadelerin ardından cinayet olayında bir numaralı şüpheli olan Karaman A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi.
Saldırın ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.Hastane çıkışı basın mensuplarının “neden öldürdünüz” sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü. SABAH ADLİYE SEVK EDİLDİLER! Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Karaman A. ile M.G'nin sorgulamaları yaklaşık 8 saat sürdü. Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetci mahkemeye sevk edilen şahıslardan cinayet olayında bir numaralı şüpheli olan Karaman A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı