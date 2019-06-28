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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cinayete kurban giden öğretmenin yaralı kardeşi kurtarılamadı

Cinayete kurban giden öğretmenin yaralı kardeşi kurtarılamadı

Yaralıların hastaneye alınması

Platonik Aşk Öğretmen Ağır Yaralı Kız Kardeş Cinayet 

-Hastane detay
-Şüphelinin emniyete getirilmesi
-Şeyma Sarı, Tuğba Sarı ve anneleri Hacer Sarı’nın fotoğrafları

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kendisine platonik aşk besleyen bir kişinin silahından çıkan kurşunla cinayete kurban giden öğretmenin ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören 18 yaşındaki kız kardeşi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında oturan Muzaffer C. (53) aynı apartmanda oturan yeni öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı’ya (25) bir süredir mesaj atarak kendisinden hoşlandığını söyledi.

Bu duruma karşı çıkan Şeyma Sarı, kendisini rahatsız etmemesini söyledi.

Akşam saatlerinde konuşmak için Şeyma Sarı’nın evine giden şüpheli Muzaffer C., Şeyma Sarı’nın annesi Hacer Sarı(51) ile tartışmaya başladı.
Hacer S.’nin şüpheli Muzaffer C.’ye evlerinden gitmesini ve kendilerini bir daha rahatsız etmemesini söylemesi üzerine Muzaffer C., Hacer S.’yi kafasından, odasında yatan Şeyma Sarı’yı kalbinden ve kardeşi Tuğba Sarı’nın (18) da kalbine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ve kız kardeşi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 18 yaşındaki Tuğba Sarı burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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