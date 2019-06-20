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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cinayet zanlısı tutuklandı - SAMSUN

Cinayet zanlısı tutuklandı - SAMSUN

- Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan'ı (25) öldürdüğü iddia edilen İ.K. (27) ve yanında bulunan S.Y'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Samsun 'da 3 gün önce kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıkan İnan, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Silahlı Saldırı Saldırı 

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