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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cinayet zanlısı havalimanında yakalandı - VAN

Cinayet zanlısı havalimanında yakalandı - VAN

- Zanlıdan detay Van 'da cinayet zanlısı havalimanında yakalandıVAN (AA) - Van 'da, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı, İstanbul'a gitmek isterken havalimanında gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık'ta, Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen kişi, kontrol noktasında şüphe üzerine durduruldu.Kontrollerde, bu kişinin F.K. olduğu ve sürücü belgesinde başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı belirlendi.F.K'nin hakkında "Kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sürücü Belgesi Hapis Cezası Kontrol Noktası Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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