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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cinayet zanlısı: 'Birlikte iş yapar ama birbirimizi sevmezdik' Haberi

Cinayet zanlısı: 'Birlikte iş yapar ama birbirimizi sevmezdik' Haberi

Emniyet detay

İş Makinesi Sparta Ağır Yaralı Cep Telefonu Nayet Zanlısı 

-Zanlının gelişi
-Polis aracına alınması
-detay
-ölen şahsın fotoğrafı

( ANTALYA ) Cinayet zanlısı: "Birlikte iş yapar ama birbirimizi sevmezdik" - Telefondaki tartışma sonrası randevu ölümle sonuçlandı ANTALYA

- Antalya’da eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, beraber iş yaptıklarını, birbirlerini hiç sevmediklerini olay günü ise alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan 34 yaşındaki Fevzi Gürün, iddiaya göre daha önce birlikte çalıştığı E.B. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası Fevzi Gürün’ün verdiği adreste bir araya gelen ikili tartışmalarını burada da sürdürdü. İddiaya göre alkollü olan E.B, otomobilinin torpidosundan çıkardığı bıçakla Fevzi Gürün'ü çeşitli yerlerinden yaraladı. Gürün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobili belirledi. Plaka tanıma sisteminden şahsın gittiği istikameti belirleyen ekipler, Isparta polisi ile irtibata geçti. Saklandığı yerde gözaltına alınan E.B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. "Birbirimizi sevmezdik" E.B.’nin ifadesinde daha önce birlikte aynı işyerinde çalıştıklarını ve birbirlerini sevmediklerini, olay günü ise gece alkollü şekilde Fevzi Gürün’ü cep telefonuyla aradığını söylediği öğrenildi. Buluştukları yerde tartıştıklarını ve otomobilinin torpidosundan çıkardığı bıçakla Gürün’ü yaraladığını dile getiren E.B'nin pişman olduğunu kaydetti.

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