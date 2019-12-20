Cinayet zanlısı adliyede

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( SİVAS )- Sivas’ta tartıştığı iş adamı Şeyhmuz Özal’ı öldüren Mehmet Zeki Y. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi SİVAS



- Sivas’ta tartıştığı iş adamı Şeyhmuz Özal’ı öldüren Mehmet Zeki Y. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivas’ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı yanında yaşanan olayda, lüks bir porsche'nin içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü, Mehmet Zeki Y. birlikte ticaret yaptıkları iş adamı Şeyhmuz Özal’ı silahı ile kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Mehmet Zeki Y. olay sonrası vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek suç aletiyle birlikte polise teslim edildi. Mehmet Zeki Y. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından, adam öldürme suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Mehmet Zeki Y.'nin Özal'ın Sivas'ta aldığı bazı kamu ihalelerinde taşeronluğunu yaptığı, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden olayın gerçekleştiği iddia edildi. (OE-VK-



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