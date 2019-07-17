Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı Video

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( İZMİR ) İZMİR



- Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 yıl önce iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfekle cinayet işleyen şahıs İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Cihan Azrak'ı (44), pompalı tüfekle öldüren ve firar eden Kemal Tandoğan'ın (56), Doğançay Mahallesi'nde bulunan bir ikamette saklandığı istihbaratını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu evin etrafını sardı. Çelik yelek giyen ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda Tandoğan'ı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Tandoğan, Çiğli Bölge Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Tandoğan'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda Cihan Azrak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

