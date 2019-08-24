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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi - BURDUR

Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi - BURDUR

- Tutuklanan zanlıların adliyeden çıkarılması - Jandarma araçlarının hareket etmesiCinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi - Burdur 'da bir çobanın öldürülmesiyle ilgili çelişkili ifadeler verince gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ailenin yanında çobanlık yapan İlyas Akdağ'ın (33), 23 Haziran'da Burdur Gölü'ne yakın arazide öldürülmüş olarak bulunmasının ardından çalışma başlattı.Ekipler, Akdağ'ın yanında çalıştığı aile fertlerini çapraz sorguya aldı.Verilen çelişkili ifadeler sonrası A.K, U.K, S.K ve N.N.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K ile U.K çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.K. ve N.N.K ise serbest bırakıldı.

Akalan Irak Çapraz Sorgu 

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