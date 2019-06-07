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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cinayet zanlıları hakim karşısında

Cinayet zanlıları hakim karşısında

-Zanlıların adliyeye çıkartılması

( SİVAS )- Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse’yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyette ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı SİVAS


- Sivas'ta tartıştıkları Osman Köse’yi öldürdüğü ileri sürülen iki zanlı emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartıldı. Sivas’ta geçtiğimiz gece merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana gelen olayda, Osman Köse (30), tartıştığı E.Y. ve O.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Cinayette tabancanın E.Y. tarafından kullanıldığı ileri sürülürken, E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinde Köse’nin otomobilini üzerlerine sürdüğü için tartıştıklarını ile sürdüler. E.Y. ve O.Y. emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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