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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla yakalandı - İSTANBUL

Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla yakalandı - İSTANBUL

- Zanlıların emniyetten çıkarılmalarıCinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla yakalandı - Sultangazi'de geçen yıl marketinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhammed Ali Kaya'nın öldürülmesine ilişkin aranan iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Sultangazi’de market sahibinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli 18 ay sonra yakalandı.Alınan bilgiye göre, Muhammed Ali Kaya, 1 Şubat 2018'de Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bulunan marketinin önünde silahla vurularak öldürüldü.Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için 18 aydır çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Caner A’nın (20) izine İzmir’de ulaştı.Ekipler, 29 Temmuz'da düzenlediği operasyonla Caner A'yı İzmir'de yakaladı. Diğer şüpheli Engin A. (20) ise İstanbul ’da gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Market Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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