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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cinayet zanlıları 11 yıl sonra yakalandı

Cinayet zanlıları 11 yıl sonra yakalandı

Operasyon

Akalan İpekyolu Firari Zanlı Firari Sanık Polis Ekipleri 

-Zanlıların emniyetten çıkarılması

( VAN ) -- Eşi kaçırılan şahsa destek vererek 1 kişinin ölümüne neden olan 2 firari zanlı tutuklandı VAN

- Van’da 2007 yılında eşi kaçırılan şahsa yardım ederek bir kişinin ölümüne neden olan 2 firari sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Aralık 2007 tarihinde Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde A.G. isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi ve oğlu S.G.’nin de yaralanması olayıyla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Kasten öldürme ve yaralama olayı ile ilgili yapılan araştırmalarda; maktul A.G.’in şüphelilerden S.Ş.’nin eşini kaçırması nedeniyle meydana geldiği ve olayı K.Ş., S.Ş ve S.T. isimli 3 şüpheli şahsın planlayarak gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay sonrası S.Ş. isimli şüpheli şahıs, olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte teslim olup tutuklanırken, olaya karışan ve firari durumda olan K.Ş. ve S.T. isimli 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, olayın firari şüphelileri K.Ş. ve S.T.’in yakalanmalarına yönelik sokak ve kamera çalışması yaptı. Firari şüphelilerin İpekyolu ilçesinin Ağızkara, Tuşba ilçesinin İskele ve Özalp ilçesinin Aşağı Tulgalı mahallerinde bulunabileceklerinin tespit edilmesi üzerine; 19 Aralık 2018 günü polis ekiplerinin koordinesinde, Erçek ve Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle birlikte eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda K.Ş. İpekyolu’nda, S.T. ise Tuşba’da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Ş. ve S.T. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (MSA-Y)
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