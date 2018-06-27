Cinayet ve intihar iddiası - EDİRNE

- Olay yerinden görüntüler Edirne 'de cinayet ve intihar iddiası - Birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişinin aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldüEDİRNE (AA) - Edirne 'de, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişinin aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde oturan Refiye A, birlikte yaşadığı iddia edilen Vedat D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evden silah sesleri duyuldu.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde hareketsiz yatan Vedat D'nin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Refiye A. da yolda hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Vedat D'nin cesedi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri, ilk inceleme sonrasında elde edilen bulgular ışığında, Vedat D'nin Refiye A'yı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma sürüyor.