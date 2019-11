Cinayet Uzmanı Mustafa Bayram İngiliz Ajanının ölümüne ilişkin ilk raporu değerlendirdi

-Röportaj

( İSTANBUL )- Emekli cinayet büro polisi Mustafa Bayram: “Şahsın ölü bulunduğu yerle çatı katından atlayıp düşüp, şu an da açıklanan otopsi raporuna gayet uygundur” İSTANBUL



- Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunan İngiliz istihbarat eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunun ön raporu çıktı. Rapor hakkında konuşan emekli cinayet büro polisi Mustafa Bayram, “Şahsın ölü bulunduğu yerle çatı katından atlayıp düşüp, şu an da açıklanan otopsi raporuna gayet uygundur” dedi.

İngiliz istihbarat eski subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nden 21 yıl çalışıp emekli olan polis memuru Mustafa Bayram, James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bayram, “Burada ilk etapta anlatılan olay yerinde camdan 6 metre gibi bir yükseklikten atlama ihtimalinden bahsedildi. Otopsi raporuyla bu atladığı yere baktığımızda şahsın ayakları kırılabilir. Ancak ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü mesafe çok yakın. Bu mesafeden atlayan bir kişinin düştüğü yer itibariyle ölme ihtimalini çok zayıf görüyoruz. Onun haricinde bulunduğu yer arasındaki mesafe çok uzun” dedi.

“Açıklanan otopsi raporuna gayet uygundur” Bayram, “Ancak şu olabilir; eğer zaten bu düşüş yerlerini gören kameralar var. Polis arkadaşlar bununla ilgili çalışma yapmışlardır. Eğer şahıs oradan düşmüşse ölmeden önce intiharla ilgili acaba zehir gibi veya farklı ilaçlar alarak intihar etmek istemiş olabilir. Eğer ki ölümü hızlandırmak adına kendini oradan atmışsa, düştüğü yer itibariyle bulunduğu yere kadar da ben sürünerek gelip ancak ilacın tesiriyle ölmüş olabilir. Bunu bir senaryo olarak söylüyorum. Yani eğer oradan atlayıp dediğimiz gibi düştüğü zaman ölme ihtimalini zayıf gördüğüm için bu bir senaryodur. Şahsın ölü bulunduğu yerle çatı katından atlayıp düşüp, şu an da açıklanan otopsi raporuna gayet uygundur. Çünkü el ve ayaklarının kırık olması, mutlaka yüzükoyun yere çarpma neticesinden iç kanamaya bağlı ölümün gerçekleşmesi gayet doğaldır” ifadelerini kullandı. “Rapor dışarıdan birilerinin silahla, darpla boğma yoktur anlamına gelir” Bayram, “Bu otopsi raporuna göre kesinlikle dışarıdan birileri silahla, darpla boğma yoktur anlamına gelir. Bu kesin ve katidir. Burada şahıs zehirlendi mi veya zehir içti mi olayı vardır. Bu da ilerleyen zamanda kandaki inceleme neticesinde belli olacaktır. O gece nerde yediler, içtiler, gezdilerse polis arkadaşlar bunlarla ilgili net çalışmalarını yapıp ortaya koyduktan sonra bu netleşecektir” şeklinde konuştu.

