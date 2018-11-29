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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cinayet şüphelisi 5 şahıs adliyede

Cinayet şüphelisi 5 şahıs adliyede

Zanlıların adliyeye çıkarılışı

( ESKİŞEHİR )- Polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüphelilerden biri kameralara ‘Bozkurt’ işareti yaptı ESKİŞEHİR

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Eskişehir'de, arkadaşlar arasında çıkan kavga esnasında Gürbüz Fındık'ın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmesinin ardından yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen kameralara ‘Bozkurt’ işareti yaptı. Eskişehir’de iki gün önce Şeker Mahallesi Şahane Sokak üzerinde Gürbüz Fındık (28) iddialara göre ikametinde arkadaşları R.K. (28), E.Ö.(26), M.T. (27), K.G. (28) ve S.M. (28) ile birlikte alkol aldı. Daha sonra belirlenemeyen bir nedenden dolayı arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği Gürbüz Fındık ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Fındık, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ikametten kaçan E,Ö., M.T., R.K., K.G. ile S.M.'yi kent merkezinde saklandıkları çeşitli adreslerde yakalayarak gözaltına almıştı. Ayrıca yapılan incelemelerde yaşamını yitiren Gürbüz Fındık ile gözaltındaki 4 şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu da polis ekiplerince tespit edilmişti. Kameralara ‘Bozkurt’ işareti Öte yandan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde kelepçeli olarak içeri alınan şüphelilerinden biri, kendisini görüntüleyen kameralara doğru sağ elini kaldırıp Bozkurt işareti yaparak önünden geçti. (MK-Y)
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