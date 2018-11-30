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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cinayet şüphelileri sahte kimlikle Gürcistan’a kaçarken yakalandı İzle

Cinayet şüphelileri sahte kimlikle Gürcistan’a kaçarken yakalandı İzle

Şahısların asayişten çıkarılması

Silahlı Çatışma Sınır Kapısı Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Asayişten görüntü
-arşiv görüntü
-foto

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 yaşındaki gencin sırtından vurularak öldürülmesi olayına karışan 2 kişi, Gürcistan’a kaçarken Sarp sınır kapısında sahte kimlikle yakalandı. Gebze’de meydana gelen cinayet olayına karıştığı belirlenen 2 kişi, sahte kimlikle Sarp sınır kapısından Gürcistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Olay, 11 Kasım gecesi Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuzhan Tatar(29), daha önceden aralarında husumet bulunan Ö.C.B.(20), T.T.(22), ve S.Ç.(21) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonrasında 3 arkadaş ile Oğuzhan Tatar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Ö.C.B.’nin silahından çıkan kurşunla yaralanan Tatar, 859 Sokak’ta sığındığı evin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olaya karışan şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu. Cinayet zanlısı emniyete gelerek teslim oldu Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tatar'ın öldürülmesi olayının aralarında husumet bulunan Ö.C.B., T.T. ve S.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekiplerin aramaları devam ettiği sırada, Ö.C.B. adlı cinayet zanlısı polis merkezine gelerek teslim oldu. Suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 kişi sahte kimlikle Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı Olay sonrasında firari olarak aranan T.T.(22) ve S.Ç.(21) adlı şahısların yakalanması için takibini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahısların Gürcistan’a kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sarp sınır kapısından sahte kimlikle geçmeye çalışan 2 şahsı gözaltına aldı. Kocaeli’ne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
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