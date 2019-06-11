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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelilerinin adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Silahlı Kavga Irak Trol 

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( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da İsfendiyar Mahallesinde 1 işinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi Mevkiinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Cevat Ahatoğlu hayatını kaybetmiş, Mert G. ve Nuray D. ise yaralanmıştı. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen A.Ş, S.T. ve F.B’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, A.Ş, S.T. ve F.B, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.T. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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