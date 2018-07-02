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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cinayet şüphelileri adliyeye getirildi - SAKARYA Haberi

Cinayet şüphelileri adliyeye getirildi - SAKARYA Haberi

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi - Adliyeden detaylar Sakarya 'daki cinayet - Akyazı ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin teslim olan 2 şüpheli adliyeye getirildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin jandarmaya teslim olan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, geçen ay Cihat Turhan'ın, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobilden ateş açılması hayatını kaybettiği olayla ilgili mahallenin muhtarı M.T. ile eşi G.T, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.Bu arada şüpheli M.T'nin, Cihat Turhan'ın akrabası olduğu öğrenildi.Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde, 18 Haziran'da bir otomobilden ateş açılması sonucu başından ve vücudundan yaralanan Cihat Turhan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli C.Ç, 20 Haziran'da tutuklanmıştı.

Jandarma Silahlı Saldırı Avcılık Cinayet Saldırı 

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