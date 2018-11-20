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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cinayet iddiası - ZONGULDAK

Cinayet iddiası - ZONGULDAK



: - Zanlıların emniyete getirilmesi Zonguldak 'ta cinayet iddiası - Kozlu ilçesinde bir balıkçının ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde balıkçı barınağının üstünden bir kişinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, 14 Kasım'da arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra balıkçı barınağının üstünden beton zemine düşmesi üzerine kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün yaşamını yitirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu'nun yaşamanı yitirmesine ilişkin yaptığı incelemede olayının cinayet olabileceği şüphesiyle inceleme başlattı.Ekipler, olay sırasında Köroğlu'nun yanında bulunan E.Ç. ve M.C.Ö'yü gözaltına aldı.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İlham Cinayet 

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