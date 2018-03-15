Cinayet güvenlik kamerasında - ANTALYA

- Eczane içinden görüntü - Adamın eczaneye girişi ve eşi ile dışarın çıkışı - Çay ocağından kadının yere düşüşü ve adamın kaçışı Antalya 'daki cinayet güvenlik kamerasında - Bir kadının eşi tarafından silahla öldürülme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir kadının eşi tarafından silahla vurularak öldürülmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Zehra Yılmaz'ın Yaylayolu Caddesi'nde eşi Hasan Yılmaz (53) tarafından öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Hasan Yılmaz'ın eczanede çalışan eşi Zehra Yılmaz ile buluşması, ardından eşine ateş etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.Hasan Yılmaz, Alanya ilçesinde 12 Mart'ta Zehra Yılmaz'ı öldürdüğü silahla yaşamına son vermişti.