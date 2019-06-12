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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cinayet ekibi magandayı lazer teknolojisi ile buldu Haberi

Cinayet ekibi magandayı lazer teknolojisi ile buldu Haberi

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Adli Kontrol Teknoloji Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam 

-şube çıkışından görüntü
-arşiv görüntüler

( BURSA )- Kahvede oturan adamın ölümüne sebep olan maganda yakalandı BURSA

- Bursa'da kahvede otururken sırtından vurularak hayatını kaybeden şahsın ölümüne sebep olan maganda lazer teknolojisi kullanılarak yakalandı. Olay, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (49), birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı saatlerde Ulucami önünde de bir kişi ayağından yaralandı. Cinayet büro ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalara başladı.
Yaklaşık 300 kişinin ifadelerini alan, 108 iş yerinin de güvenlik kameralarını inceleyen ve lazer teknolojisi kullanan ekipler atışın olay yerinin yukarısında bulunan Mollaarap Mahallesi'nden yapıldığını tespit etti. Atışın yapıldığı evin O.K. isimli şahsa ait olduğunu belirleyen ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde atışın şahıs tarafından yapıldığını netleştirdi. O.K. ile olay esnasında yanında bulunan U.E. ve S.C. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın üzerinde ve evinde bulunan silahlara el koyan ekipler olay yerindeki mermilerin uyuştuğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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