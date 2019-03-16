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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cinayet azmettiricisi olduğu iddia edilen adamın oğlu silahlı saldırıda öldürüldü Haberi

Cinayet azmettiricisi olduğu iddia edilen adamın oğlu silahlı saldırıda öldürüldü Haberi

Oğuzhan Karabağ'ın fotoğrafı

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Cinayet Saldırı 

-arşiv görüntüler

( DENİZLİ ) - Denizli’de dün yaşanan silahlı saldırıda vurulan genç hayatını kaybetti - Vurulan şahıs geçen yıl öldürülen iş adamının azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan adamın oğlu çıktı DENİZLİ

- Denizli’de dün aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayetin detayları da ortaya çıktı. Vurulan şahsın geçen yıl öldürülen iş adamının azmettiricisi olduğu iddia edilen şahsın küçük oğlu Oğuzhan Karabağ olduğu ortaya çıktı. Dün gece Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 2598 sokak üzerinde meydana gelen olayda, 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile Oğuzhan Karabağ’ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına yaklaşan 2 şahıs aracı tabanca ile yaylım ateşe tutarak olay yerinden kaçtı. Olayda vücudunu 14 kurşun isabet eden ve ambulansla hastaneye kaldırılan Karabağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ’ın geçtiğimiz yıl Denizli’de iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Mehmet Yamer'in cinayeti azmettirici olarak tutuklanan H.K., küçük oğlu olduğu öğrenildi.
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