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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çınarcık ilçesinde çıkan yangında 2 daire kül oldu

Çınarcık ilçesinde çıkan yangında 2 daire kül oldu

Yangından görüntü

Tahkikat İtfaiye Aracı Mülteci Bild Elektrik Kontağı 

-Söndürme çalışmaları

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede diğer daireye de sıçradı. Yangında 2 daire kullanılmaz hale geldi. Kırlangıç Sitesi'nde yer alan bir apartmanda elektrik kontağından yangın çıktı. Binanın en üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın kısa sürede bütün daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdiler. Bu esnada yangın yan taraftaki diğer daireye de sıçradı. Bunun üzerine Yalova itfaiyesinden de yardım istendi. Yangına Yalova ve Çiftlikköy’den gelen 8 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede Suriye’den ülkemize gelen mülteci bir ailenin ikamet ettiği öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
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