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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ'den açığa alındı

Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ'den açığa alındı

arşiv

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR


- Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla açığa alındı. İçişleri Bakanlığı FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiası ile Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlattı. Kaya, hakkında başlatılan soruşturma nedeni ile açığa alındı. Açığa alınan Kaya’nın yerine Çınar Kaymakamlığına Diyarbakır Vali Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Yıldız atandı. (YRT
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