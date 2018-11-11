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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Çınar'da Mevlid-i Nebi coşkusu - DİYARBAKIR

Çınar'da Mevlid-i Nebi coşkusu - DİYARBAKIR

- Programa katılanlardan detay - Kur - an’ı Kerim okunması - Mevlid - i Şerif okunması - Çınar İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut'un konuşması - İlahilerin seslendirilmesi - İttihad'ul - Ulema Üyesi Abdülkuddüs Yalçın’ın konuşması - Dua edilmesiÇınar'da Mevlid - i Nebi coşkusuDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde Mevlid - i Nebi etkinliği gerçekleştirildi.
Peygamber Sevdalıları Vakfınca, Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda, "Ahlak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif okundu.Çınar İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid - i Nebi Haftası etkinliklerinin temasını "Hazreti Peygamber ve Gençlik" olarak belirlediğini belirterek, şöyle konuştu:"Allah Resulü bir deryadır. Herkes ondan bir şeyler alır, almalıdır. Birisi onun ahlakından faydalanır, adaletinden istifade eder. Bir diğeri de onun gençliğe verdiği önemden istifade eder. Allah Resulü hepinizin bildiği gibi, Allah kendisini tarif ederken sen büyük bir ahlak üzerinesin."Programda bir konuşma yapan İttihad'ul Ulema Üyesi Abdülkuddüs Yalçın ise Hazreti Muhammed'in örnek kişiliği ve şahsiyeti hakkında örnekler vererek, onun ahlak ve adalet rehberi olduğunu söyledi.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Arzu, HÜDA PAR Çınar İlçe Başkan Yardımcısı Yüksel Aydın ile kanat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu İstifa İlahi Sivil Toplum Şili 

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